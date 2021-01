Conductores de ‘Hoy’ se disculpan con Nath Campos

Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa se disculpan con la youtuber tras citicarla por denunciar abuso sexual.

Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa ofrecieron disculpas a Nath Campos después de que la criticaran tras denunciar haber sido víctima de abuso sexual.

Andrea Legarreta, expresó que, aunque ofreció disculpan en sus redes sociales, lo quiso hacer en el programa.

“Empecé a leer insultos, comentarios en contra de mí y mis hijas y supuestamente de personas que se abanderan en contra de la violencia hacia las mujeres. Como ustedes saben… estoy a favor de los derechos de las mujeres, no apoyo la violencia de cualquier de ningún tipo. Ayer compartí una disculpa pública. Siento de corazón no haberme expresado bien. Una vez más no llevaba esa intención. Yo seguiré mi lucha con todas las mujeres. Gracias por escucharme”, dijo Legarreta.

Martha Figueroa también se disculpó con Nath, diciendo: “Yo comparto mucho de lo que ha dicho Andrea, no es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no solo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia”, dijo Martha Figueroa, quien criticó a Nath por su manera de beber alcohol.

Arath de la Torre por su parte dijo: “Somos responsable de lo que decimos en este espacio, asumo mis palabras y quiero pedir una disculpa pública a ti, Nath, y a toda las mujeres que están pasando un proceso como este, aprendí con esto una lección muy grande. Dios los bendiga, bendiciones”.