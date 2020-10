Crecen los rumores de reconciliación entre Cardi B y Offset

La cantante de 28 años explicó que para ella es ‘difícil’ volver la cara a su ex y no hablar con su ‘mejor amigo’.

Luego de pasar su fiesta de cumpleaños con su exmarido Offset, padre de su hija Kulture, la prensa estadounidense consideró una posible reconciliación, pero Cardi B aclaró que aún están separados, aunque el rapero del grupo Migos seguirá siendo su mejor amigo.

La cantante de 28 años explicó que para ella es ‘difícil’ volver la cara a su ex y no hablar con su ‘mejor amigo’.

Se separó de Offset en septiembre, pero los dos aumentaron los rumores de una reconciliación después de que el rapero fuera visto de buen humor con ella en su cumpleaños en Las Vegas el fin de semana pasado.

A pesar de la separación, Cardi B admitió que no puede olvidar al amor de su vida porque ‘extraña’ a su esposo.

Ella dijo en un video en Instagram: “Estoy loca. Un día estoy feliz, al siguiente quiero patearlo, como, ‘Te voy a enseñar algo, hijo de puta, no estoy jugando contigo. luego como, no sé, solo lo extraño … ”, comentó en tono sincero.

“Es difícil no hablar con tu mejor amigo, ¿sabes? Es realmente muy difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es difícil no tener a alguien todos los días para … no sé”, se lamentó.