Dakota Johnson hace dura crítica al ser involucrada al juicio de Johnny Depp

La actriz concedió una entrevista a la revista Vanity Fair en donde habló sobre el tema…

Dakota Johnson tuvo uno de los videos con Johnny Depp viralizados en las redes sociales durante el juicio del actor contra Amber Heard. En el clip, los fans de Depp aseguraron que era de la época en que Amber supuestamente lastimó el dedo del actor en un ataque con una botella, en 2015.

En las imágenes, de una conferencia de prensa en Italia, al parecer, Dakota cuestiona al actor sobre lo que le pasó a su dedo y parece mirarlo incrédula con su explicación.

Ahora, en una entrevista con la revista Variety, ella cuenta que se enteró del video.

“Yo estaba como, ‘Por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy involucrada en esto?’ No lo recuerdo [que platicamos] pero por favor sácame de ahí. No lo dejes ir más lejos”, comentó, sin dar detalles sobre su conversación con Johnny Depp, con quien actuó en “Black Mass”.

El fragmento titulado “El momento exacto en que Dakota Johnson supo que Amber Heard era VIOLENTA con Johnny Depp” acumuló más de 3 millones de visualizaciones en medio del juicio transmitido en vivo.

Dakota continuó: “¿Te imaginas, Dios mío, si me llamaran al banquillo de los testigos? No puedo creer que la gente esté viendo [el juicio] como si fuera un espectáculo. Es como un drama judicial y se me rompe el corazón. Es tan, tan, tan loco… Los humanos son tan raros. Internet es un lugar grosero y salvaje”, afirmó.