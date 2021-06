Danna Paola esto piensa de un posible dueto con Olivia Rodrigo

La mexicana asegura que admira mucho a la estrella de Disney+, y que por supuesto le agradaría la idea.

Danna Paola responde a la sugerencia de hacer un dueto con Olivia Rodrigo, estrella de la serie ‘High School Musical: The Musical: The Series’ de la plataforma de Disney+.

La estrella de la serie ‘Élite’ realizó un ‘en vivo’ con sus seguidores, y uno de ellos le sugirió hacer una colaboración musical con Olivia, a lo que Danna Paola respondió: “A lo mejor, podría ser, la admiro muchísimo. Se me hace una niña súper talentosa y es un amor de persona”.

La joven estadounidense acaba de lanzar su primer trabajo discográfico, el primer sencillo ‘drivers license’ tuvo un éxito brutal, después siguió el tema ‘deja vu’, y más recientemente ‘good 4 you’, que han fascinado al público juvenil, por ser canciones de contenido cotidiano, sin complicaciones.