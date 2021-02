Danna Paola revela que la drogaron para abusar de ella

La actriz narró este lamentable incidente en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Danna Paola reveló que cuando estuvo viviendo en España, cuando grababa la serie de Netflix ‘Élite’, en una ocasión la drogaron e intentaron abusar de ella. Despertó en el hospital.

La actriz narró este lamentable incidente en el programa de YouTube de Yordi Rosado. Todo sucedió una noche salió a cenar con un amigo, fueron a un bar donde se unieron a un grupo de jóvenes latinos que estaban fumando shisha. Algo le pusieron a su bebida y se comenzó a sentir mareada y con mucho sueño.

“Cuando estos hombres quisieron sobrepasarse con la situación y me preguntaron si quería que me ayudaran, les dije que no, que me tenía que ir, pero me sentía fatal, no me acuerdo que pasó en el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo llegué al hospital”, relató Danna Paola.

La actriz agradeció a Dios que no le haya pasado nada: “Entendí que Dios es muy grande, y que me estaba cuidando”.