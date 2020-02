David Schwimmer tuitea disculpas por desairar serie ‘Living Single’

El actor emitió una disculpa pública a la actriz Erika Alexander después de aparentar desairar su serie ‘Living Single’.

David Schwimmer ha emitido una disculpa pública a la actriz Erika Alexander después de aparentar desairar su serie ‘Living Single’, en una discusión sobre la diversidad televisiva durante el apogeo de la popularidad de Friends.

La exitosa comedia de situación, que convirtió a Schwimmer y a sus compañeros de reparto como Jennifer Aniston y Courteney Cox en nombres conocidos durante su carrera de 1993 a 2004, se ha convertido en un tema candente en medio de las críticas a la falta de diversidad en el programa.

El actor fue interrogado sobre el tema en una entrevista reciente con ‘The Guardian’ de Gran Bretaña, en la que reveló que presionó a los productores para que tu personaje, Ross Geller, saliera con mujeres de color, y sugirió: “Tal vez debería haber un amigo completamente negro o amigos de toda Asia “.

Sin embargo, sus comentarios no encajaron bien con Alexander, ya que ella señaló que tal espectáculo ya había existido: Living Single, que también estaba ambientada en Nueva York y coprotagonizada por Queen Latifah, se emitió durante cinco temporadas desde 1993 hasta 1998.

Desde entonces, Schwimmer ha recurrido a Twitter para responder a la reacción violenta y aclarar sus comentarios sobre versiones alternativas de Friends.

“Hola Erika. Como saben, recientemente me preguntaron en una entrevista para The Guardian cómo me sentía (por enésima vez) acerca de un reinicio de Friends inmediatamente después de una conversación sobre la diversidad en el programa, y ​​ofrecí otras posibilidades para reinventar el programa hoy “, explicó.

“No quise decir que Living Single no hubiera existido o que no hubiera venido antes que Friends”.

Schwimmer continuó sugiriendo que sus comentarios habían sido “sacados de contexto” y aparecieron en los medios para hacer algo “provocativo”, antes de considerar las afirmaciones a largo plazo que indicaban que el entonces presidente de la red estadounidense NBC, Warren Littlefield, había dado a Friends, el visto bueno inicial después de convertirse en un gran fan de Living Single.

Continuó: “Que yo sepa, Friends (que salió un año después) se inspiró en la vida y el círculo de amigos (del creador) Marta (Kauffman) y David (Crane) que vivían en Nueva York en sus veintes. Si se basara en Living Single, tendrías que preguntarles”.

“Es totalmente posible que (los productores de) Warner Brothers y NBC, alentados por el éxito de Living Single, hayan dado luz verde al piloto de Friends. Sinceramente, no lo sé, ¡pero parece probable! Si ese es el caso, todos estamos en deuda con Living Single por allanar el camino “.

Al finalizar sus publicaciones en Twitter, Schwimmer le ofreció una rama de olivo a Alexander y concluyó: “Le aseguro que no quise faltarle al respeto”.

Desde entonces, Alexander respondió a Schwimmer en línea, invitándolo a unir fuerzas en la lucha por un entretenimiento más diverso en pantalla.

“Estamos comprometidos con el cambio que le gustaría ver. Ven a conocernos, seamos todos “amigos”, respondió ella.