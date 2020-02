Owen Wilson tendrá su primer papel fijo en la TV en la serie ‘Loki’

El actor protagonizará la próxima serie de Disney + al lado de Tom Hiddleston.

Owen Wilson se dirige a la televisión para protagonizar la próxima serie de Disney, Loki.

Tom Hiddleston volverá a interpretar a su personaje principal del Marvel Cinematic Universe (MCU) para el programa Disney +, y ahora, según los informes, Owen Wilson ha sido agregado al elenco.

No se han revelado detalles sobre su papel, pero Wilson ya es miembro de la familia Disney gracias a su trabajo de voz en la franquicia de la película Cars, en la que interpreta al personaje principal Lightning McQueen.

Loki marcará el primer trabajo de Wilson con un papel fijo en la televisión, habiendo aparecido previamente como invitado en programas como Documentary Now !, Tales from Radiator Springs y King of the Hill.

El proyecto es una de varias series limitadas basadas en personajes de MCU que se dirigen al servicio de transmisión de Disney: los productores también están desarrollando Hawkeye con Jeremy Renner, The Falcon and the Winter Soldier con Anthony Mackie y Sebastian Stan, y WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany .

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, actuará como productor ejecutivo en todos los spin-offs de TV.