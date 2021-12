¡De cumpleaños! Britney Spears celebra sus 40 años con viaje internacional

La cantante conmemoró que finalmente puede volar para fuera de Estados Unidos…

Britney Spears no podría estar más feliz. Después de 13 años bajo la tutela de su padre, finalmente la estrella del pop está celebrando su primer cumpleaños libre.

Spears cumplió este 2 de diciembre 40 años y lleva meses preparándose para este momento.

Más hermosa que nunca y con una figura espectacular, la cantante presumió sus curvas, las que logró gracias a sus horas y horas de bailecitos que a veces publica en su cuenta de Instagram.

Al compartir imágenes luciendo cuerpazo junto a su prometido Sam Asgharin, Spears festejó que estaba lista para viajar con su amado y comentó:

“¡¡¡Oh, que alegría preciosa hoy !!! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos…. como pueden ver, no peso 800 libras (360kg) como los paparazzi me tienen en las fotos… he estado haciendo ejercicio y es real… pero ni modo!!!! Dios, gracias por poder salir del país !!!! Me siento bendecida!!!”, escribió la cantante en su primer viaje internacional libre de la tutela.