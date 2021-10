Demi Lovato aún no sabe si quiere tener hijos

La cantante de 29 años revela sus deseos de ser mamá…

Demi Lovato habló en el programa estadounidense Today sobre si tiene o no el deseo de ser madre en el futuro. La cantante de 29 años, que a principios de este año se identificó como no binaria, confesó que ‘todavía no sabe’ si va a querer tener hijos, y que solo quiere ‘seguir la corriente’ de las cosas. cuando se trata de asuntos personales.

“No lo sé. Solía ​​querer eso mucho ser madre, y entonces, como estoy llegando a los 30 sin hijos, es realmente bueno. Tengo instintos maternos, amo a mis animales y solía pensar que un día me encantaría ser madre (…) si la vida se presenta con un niño en el futuro, entonces aparece y lo aceptaremos. Veremos qué pasa”, justificó.

Sobre su vida amorosa, Lovato comentó que aunque no está buscando a una persona en este momento, no descarta compartir su amor con alguien.

“Salgo con hombres y mujeres. Pero me identifico como pansexual, lo que significa que me atraen los seres humanos, y no importa cómo te identifiques. No me niego a compartir mi amor con nadie”, explicó.