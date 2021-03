Demi Lovato incluye colaboraciones de Ariana Grande y Saweetie en nuevo álbum

Las cantantes estadounidenses Ariana Grande y Saweetie aparecerán en el próximo álbum de Demi Lovato.

Fue en 2017 cuando Demi lanzó su último álbum Tell Me You Love Me. Desde entonces, no llegó ningún otro álbum. La prolongada brecha ahora está destinada a su fin, ya que la cantante anunció que su próximo LP, Dancing With The Devil … The Art Of Begin Over, que se lanzará el 2 de abril.

Dando la razón detrás del título, Lovato habló extensamente en una transmisión en vivo reciente de que su álbum se tituló solo The Art Of Beginning Inicialmente, sin embargo, luego agregó Dancing With The Devil para centrarse también en su nuevo documental del mismo nombre.

“Si lo escuchas pista por pista, si sigues la lista de pistas, en realidad es como la banda sonora no oficial del documental. Porque realmente sigue mi vida durante los últimos dos años. Cuando revisamos la lista de canciones y mapeamos cómo coincidía con la historia de mi vida, tenía sentido agregar las cosas más emocionales al principio y luego hacer la transición al arte de comenzar de nuevo”, explicó.

Demi recibió una colaboración de su buena amiga Ariana Grande para su canción “Met Him Last Night”. La canción “destaca dos de las voces más poderosas del pop”, informó el periódico.

Además, también hay una colaboración con Saweetie llamada “My GFs Are My BFs”, que se denomina como “un himno clásico de empoderamiento femenino”, anunció la megaestrella.

Saweetie también compartió la gran noticia en su Twitter para sus fanáticos el viernes.