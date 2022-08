Demi Lovato llama Jutes de ‘mejor novio del mundo’

La cantante está enamorada otra vez y muy feliz en su nueva relación…

Demi Lovato había anunciado el año pasado que se identificaba como una persona no binaria, pero ahora volvió a incorporar el pronombre “ella” y explicó que se sentía “más femenina” ahora.

Y eso no es todo. La artista confirmó que está saliendo con el músico canadiense Jute$.

A través de su perfil en Instagram, el chico – que en realidad se llama Jordan Lutes – compartió una serie de imágenes y videos en los que aparece junto a Demi, confirmando así la relación.

Jutes aseguró en la publicación que está ‘literalmente extasiado de alegría’ por su relación con la intérprete.

“Feliz cumpleaños cariño. Eres una chica de 30 años y yo soy el idiota más afortunado del mundo porque puedo llamarte mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente me cura (…) Estoy muy orgulloso de ti, no solo por sobrevivir a todo lo que has pasado, sino por llegar a la cima y convertirte en la persona más feliz y saludable de la historia”, escribió.

“Y eso no es todo, cariño… Solo estoy aquí para apoyarte y contarte chistes tontos cuando sea necesario. Eres más que tu música, más que tu voz, más que una cara bonita. Eres todo. Te amo”, concluyó.

Demi Lovato respondió a la publicación del músico diciendo en mayúsculas: “El mejor novio del mundo” (…) Nunca había sonreído tanto y constantemente llenas mi corazón de amor. Te amo cariño… mucho”.