Demi Lovato se niega a vivir en la “cultura de la dieta”

Ella dice que ya ha sufrido mucho en el pasado con dietas extrañas y la no aceptación de su cuerpo.

Demi Lovato ya ha sufrido mucho con dietas extrañas y la no aceptación de su cuerpo, y ahora la cantante y actriz se niega a vivir su vida ‘según la cultura de la dieta’.

Ella dijo en Instagram que renunció a pasársela ‘contando calorías’ o hacer ejercicio sin medida solo para verse más delgada.

Demi compartió sus pensamientos con sus seguidores en la red social, diciendo:

“Perdí peso accidentalmente. No cuento más calorías. Ya no hago ejercicio. No restrinjo ni purgo … Y especialmente … no vivo mi vida de acuerdo con la cultura alimentaria. De hecho adelgacé… Esta es una experiencia diferente, pero me siento satisfecha. No con la comida, sino con la sabiduría divina y la guía cósmica. Hoy llena de paz, serenidad, alegría y amor ”, dijo.

Demi Lovato admitió anteriormente sus problemas para perder peso y aceptar su cuerpo, pero asegura que hoy su vida va en otra dirección.

También comentó que está ‘muy orgullosa’ de la persona que es hoy después de su sobredosis.

La cantante de 28 años – que sufrió una sobredosis casi fatal en julio de 2018 – dijo: “Todo tenía que pasar para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí. Fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás y a veces me quedo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tenía, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy “,a seguró.

Ella explicó: “Tuve daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos del mismo hoy. No conduzco un automóvil, porque tengo puntos ciegos en mi visión. Y también durante mucho tiempo tuve un problema muy difícil para leer. Fue muy importante el día cuando pude leer un libro, lo cual sucedió dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa. Tuve que lidiar con muchas de las repercusiones y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez entrara en un lugar oscuro de nuevo”, señaló.