Diana Golden hace fila por ayuda alimentaria en la Ciudad de México

Diana Golden fue captada esperando turno para recibir de las comidas que el gobierno de la Ciudad de México está ofreciendo para personas necesitadas.

La actriz estaba haciendo fila entre muchas personas que por la contingencia sanitaria se han visto en la necesidad de solicitar estos apoyos, ya que han perdido sus empleos o no pueden trabajar por el confinamiento.

La actriz colombiana dijo no sentir pena por solicitar ayuda: “Por qué me va a dar pena, tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores, estamos que empezamos y empezamos y nada… grabé un Dicho (Como dice el Dicho) pero todavía no me pagan. Pena robar y que te cachen, además la comida está deliciosa”.

Diana reveló que también ha recibido ayuda de su familia en estos momentos, y aseguró no hacer caso de quienes la critiquen por atreverse a acudir a esos lugares donde se proporcionan alimentos, y les manda decir que ellos le den o que le donen croquetas para sus perros.