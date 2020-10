Diana Golden revela terrorífico episodo de violencia que sufrió por parte de Alfredo Adame

La actriz contó la violencia física y verbal que vivió al lado de Alfredo Adame, quien en una ocasión le puso una pistola en la boca.

Diana Golden relató en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ conducido por Gustavo Adolfo Infante, la violencia física y verbal que vivió al lado de Alfredo Adame, quien en una ocasión le puso una pistola en la boca.

La actriz y modelo colombiana reveló: “Llegué a la casa, él estaba viendo la televisión, borracho, se robaba las botellas de Aeroméxico, por eso lo corrieron y por neurosis tensional, entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola y me dice: ‘te largas de la casa’, me metió la pistola en la boca y me amenazó: ‘te voy a matar’, eso es tan cierto como el que está en una demanda”.

Diana narró que conoció a Adame cuando este era sobrecargo de Aeroméxico, se hicieron amigos, y fue él quien le propuso casarse para que ella no pagara tantos impuestos en su trabajo por ser extranjera. Al principio no hacían vida marital, y eso se dio tiempo después. Fue según dijo la actriz, cuando empezaron los problemas entre ellos, por la personalidad violenta de Alfredo.

El actor en cualquier oportunidad que tiene, acusa públicamente de cosas terribles a Diana Golden, quien asegura que todo lo que habla Adame es mentira.