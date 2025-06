Tensión en la familia Aguilar por el día del padre

Un nuevo conflicto se desató entre los hijos de Pepe Aguilar…

Un nuevo conflicto sacude a la dinastía Aguilar. Emiliano Aguilar desató controversia al ignorar a su padre, Pepe Aguilar, en el Día del Padre, celebrado en México el pasado domingo (15) y felicitar en redes a su padrastro, Adrián Arce, a quien considera un verdadero padre.

Esto provocó la reacción de su medio hermano, Leonardo Aguilar, quien defendió a Pepe en Instagram, elogiándolo como un “ejemplo de lealtad, honestidad y perseverancia” y lamentando la “ingratitud” de algunos, en una aparente indirecta hacia Emiliano.

Emiliano respondió con un meme burlón dirigido a Leonardo y un mensaje claro: “Yo no golpeo si no me golpean primero”.

La disputa dividió opiniones en redes; algunos apoyan a Leonardo, mientras otros respaldan a Emiliano, señalando que Pepe lo habría dejado de lado en el pasado.

Pepe Aguilar ha atribuido el distanciamiento con Emiliano a su exesposa, Carmen Treviño, quien, según él, se llevó al joven cuando era niño.

Aunque ambos aseguran quererse, reconocen que están mejor separados tras un intento fallido de convivencia cuando Emiliano tenía 18 años, marcado por problemas personales del rapero.