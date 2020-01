Diego Boneta ya grabó temas para nueva temporada de Luis Miguel: La Serie

El actor y cantante mexicano subió un video en el que se le ve interpretando uno de los exitosos temas.

Diego Boneta se encuentra preparando la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel, y reveló que ya grabó dos temas para esta nueva versión.

El actor y cantante mexicano subió un video en el que se le ve interpretando uno de los exitosos temas de Luis Miguel, para lo que se ha preparado mucho, cuidando de su voz y de su físico para tener el mayor parecido posible con el intérprete.

“Han sido unos días de locura, he estado grabando en el estudio todas las canciones de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ y ha sido increíble, pero es difícil porque no me dejan mostrar absolutamente nada, me encantaría poderles mostrar pedacitos para que vean lo que estamos haciendo”.

Boneta también reveló que Kiko Cibrián, el productor musical, volvió a grabar cada tema con una extraordinaria técnica, ya que no se utilizan los mismos ‘traks’ que Luis Miguel utilizó, sino que se grabó nuevamente cada instrumento que se empleó en la musicalización.