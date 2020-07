Disco póstumo de Juice WRLD “Legends Never Die” fue lanzado

En el disco se presentan colaboraciones con Marshmello, Halsey y el rapero Trippie Redd.

El álbum póstumo más esperado del fallecido rapero Juice WRLD, “Legends Never Die”, salió el viernes.

La estrella en ascenso murió de una sobredosis accidental de drogas seis días después de su cumpleaños número 21, en diciembre de 2019.

Pero una colección de canciones que grabó antes de su muerte fue compilada para el álbum, que fue lanzado justo después de la medianoche del viernes.

El disco se abre con una parodia emocional con el audio de la estrella hablando sobre ansiedad y abuso de sustancias, y compartiendo un mensaje alentador para sus fans.

“La música es simplemente una cosa hermosa, como me quiero mucho a mí mismo, en cuanto a la forma en que hago música, la forma en que Dios me hizo, la forma en que Dios me conectó para hacer las cosas que hago y cambiar el mundo de la manera que puedo “, dice en la pista.

“Antes de salir de aquí, quiero decirte que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, punto”.

El disco de 55 minutos presenta colaboraciones con Marshmello, Halsey y el rapero Trippie Redd, e incluye tres singles que ya se habían vuelto populares en los servicios de transmisión: “Righteous”, “Tell Me U Luv Me” y “Life’s A Mess”.