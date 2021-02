Doña Eva Mange pedía a Laura Zapata la saca del asilo

La que fue cuidadora de la anciana, señala que Mange le gritaba a la actriz para que la llevara a vivir a su casa.

Doña Eva Mange, abuelita de Thalía supuestamente pide que la saquen del asilo, así lo asegura Jessica de Jesús Martínez, quien cuidaba de la anciana en Le Grand.

“Doña Eva ya no quiere estar en el asilo, le decía a Laura con fuerza: ‘ya sácame de aquí, llévame a tu casa, aquí no me hacen caso, me siento sola’”, dijo Jessica al Diario Basta!.

También, la cuidadora se quejó de que Laura era muy exigente, todo el día le estaba hablando dándole órdenes, no quería gastar en pañales y quería que cada dos horas llevaran al baño a doña Eva.

Laura a larga distancia quería estar dirigiendo todo lo relacionado con su abuela y se la pasaba llamándole la atención, inconforme siempre con su labor.

Jessica Martínez también se quejó de haber perdido su trabajo: “Por culpa de la actriz me quedé sin trabajo, ya voy para un mes. Me quedaron a deber una semana, más de 5 mil pesos, además mis cosas se quedaron en Le Grand y no me las han dado. Ya no tengo dinero y tengo que mantener a mi niña”, dijo la mujer.