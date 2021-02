Donald Trump le dice a SAG-AFTRA ‘a quién le importa’ después de ser expulsado

El ex presidente ha desdeñado al Sindicato de Actores, asegurando que “nunca” hicieron nada por él.

El sindicato de trabajadores de Hollywood, SAG-AFTRA, recibió el jueves una mordaz carta de renuncia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de que fue expulsado como miembro de SAG-AFTRA el mes pasado, Trump escribió una carta desdeñosa y desgarró al sindicato, diciendo a los otros miembros: “¡A quién le importa!”

Según Deadline, Trump le escribió a la presidenta del sindicato del entretenimiento, Gabrielle Carteris: “Le escribo hoy con respecto a la llamada audiencia del Comité Disciplinario destinada a revocar mi afiliación sindical. ¡A quien le importa!”

“Aunque no conozco su trabajo, estoy muy orgulloso de mi trabajo en películas como Mi pobre angelito 2, Zoolander y Wall Street: Money Never Sleeps; y programas de televisión que incluyen The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live y, por supuesto, uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión, The Apprentice, ¡por nombrar solo algunos! ” continuó diciendo.

“Su organización ha hecho poco por sus miembros, y nada por mí, además de cobrar cuotas y promover políticas e ideas peligrosas no estadounidenses, como lo demuestran sus tasas de desempleo masivo y las demandas de actores célebres, que incluso grabaron un video preguntando: ‘¿Por qué? ¿No está el sindicato luchando por mí? ‘”, agregó.

“Como tal, esta carta es para informarle de mi renuncia inmediata a SAG-AFTRA. No has hecho nada por mí ”, concluyó.

En enero, Trump enfrentó una expulsión después de que la junta nacional decidiera que había cometido una violación.

Al emitir una declaración, Carteris dijo: “Donald Trump atacó los valores que esta unión considera más sagrados: democracia, verdad, respeto por nuestros conciudadanos de todas las razas y religiones y la santidad de la prensa libre. Hay una línea recta desde su desenfrenado desprecio por la verdad hasta los ataques a periodistas perpetrados por sus seguidores “.