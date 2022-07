Drake sorprende a fans al subirse a cantar con los Backstreet Boys

El cantante cantó con los chicos en su última presentación en Canadá…

Drake sorprendió a los fans de los chicos de Backstreet Boys al subirse al escenario para cantar con ellos, quienes hicieron su última parada en Toronto, Canadá, de su gira “DNA World Tour” el sábado 2 de julio.

El cantante de 35 años fue presentado como el “sexto miembro” de los Backstreet Boys y se unió a ellos para cantar “I Want It That Way“, una canción a que Drake le tiene mucho cariño.

“[Cuando] tenía 13 años… era un niño raro y estaba enamorado de esta chica en ese momento y ella no me prestó atención. En mi Bar Mitzvah, por primera vez en mi vida, esta chica de la que estaba enamorado vino a mí mientras sonaba una de las mejores canciones del mundo, y me preguntó si bailaría con ella… fue la primera vez que me sentí reconocido. Fue la primera vez que sentí que tenía la oportunidad de ser genial. La canción que quiso bailar conmigo es una de las mejores canciones y por cierto, ¡si tan solo ella pudiera verme ahora!”, destacó.