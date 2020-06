Dua Lipa admite que quiere seguir los pasos de Madonna

La cantante de 24 años aun no viisualiza su carrera dentro de dos décadas, edad en que Madonna tuvo su mayor éxito.

Dua Lipa quiere seguir los pasos de Madonna y permanecer en la cima de la industria de la música en sus 40 años.

El cantante de 24 años ya ha tenido un gran éxito con éxitos como Hotter Than Hell, One Kiss y New Rules. Pero al hablar con Chelcee Grimes en su podcast What We Coulda Been, Dua admitió que todavía no ve su carrera permanecer por más de dos décadas.

Dua Lipa no ve que cómo su carrera se podría desarrollar durante otras dos décadas todavía, y en cambio, ella quiere ser como Madonna y tener su mayor éxito más adelante en su vida.

“Quiero hacer esto todo el tiempo que pueda”, dijo. “Siento que Madonna alcanzó su punto máximo a los 40 o 45 años e hizo el mejor álbum pop , y continúa haciéndolo”.

El agitado horario de Dua significaba que solo pasó 22 días en casa en 2018. Pero debido a la cuarentena del coronavirus, las cosas son drásticamente diferentes este año, lo que ha llevado algo de tiempo acostumbrarse.

“Estoy aprendiendo a disfrutar de esta quietud”, dijo. “Todo ha sido así que ve, ve, ve. Estoy aprendiendo a ser más paciente, estoy aprendiendo que nada es tan urgente como parecía en los últimos años “.