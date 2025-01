Dulce habría dejado la ‘Santería’ por una promesa que hizo a Dios por la salud de su nieto

La Santería es una religión que rinde culto a deidades de origen africano…

Roberto Hernández, amigo muy cercano a Dulce, reveló que la cantante se alejó de la Santería, religión que rinde culto a deidades de origen africano, por una promesa que le habría hecho a Dios.

El nieto de la cantante enfrentaba una grave situación de salud con un mal pronóstico. Ante esto, Dulce se habría dirigido a la capilla del hospital y prometido a Dios ser fiel a su fe católica y, además, dejar de lado todos los rituales de santería que practicaba desde hace tiempo.

Hernández aseguró que Dulce cumplió su promesa y que incluso se quedó con dos de los santos a los que la cantante rendía culto: “Dulce me pidió que yo me quedara con sus santos, yo los tengo en mi casa. Fue cuando ella me reveló la promesa que había hecho y estaba dispuesta a cumplir, pues Dios le había hecho el milagro de salvar la vida de su nieto”.