Eddie Murphy será sustituído en la secuela de Twin Brothers

El actor no podrá asumir su rol en la secuela de la cinta de 1988 de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito…

Eddie Murphy se retiró de la nueva película con Arnold Schwarzenegger, la secuela de la comedia de 1988 de Danny DeVito, Twin Brothers.

El actor de 60 años iba a interpretar al hermano de los gemelos en la segunda parte que se llamará ‘Trillizos’, pero debido a otros compromisos renunció a formar parte de la comedia.

Según la revista Variety, Tracy Morgan reemplazará a Murphy, y el guion de la nueva película del director Ivan Reitman será reescrito para adaptarse a Morgan.

Reitman también reveló que era Schwarzenegger quien estaba interesado en hacer la secuela.

“Arnold siempre decía, ‘Vamos, lo pasamos muy bien’ (…) Lo acabo de llamar a Budapest y él está muy emocionado de ver cómo reaccionará la gente. La reacción inicial ha sido muy fuerte para ver cómo será la relación de Arnold y Danny y cuan grande será la química con Tracy. Me divertí mucho haciendo el primero, y este también será divertido”, comentó.

El cineasta no habló sobre el guion, pero agregó:

“Secretamente, había un tercer bebé, un bebé negro, que no estaba en contacto con sus hermanos”, compartió Reitman. “Ellos no se conocen (…) Es realmente una película sobre la familia y que, no importa lo diferentes que seamos, tenemos que aprender a llevarnos bien. Estos muchachos tienen, sin duda, una gran química juntos”, señaló.