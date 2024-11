Eiza González habla sobre su rivalidad con Belinda

La actriz se pronuncia sobre haber «quitado» el papel de presentadora a Belinda en los premios GQ…

Los rumores sobre una supuesta rivalidad entre Eiza González y Belinda han cobrado fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, la actriz mexicana ha salido al paso para desmentir categóricamente estas especulaciones.

A través de diferentes entrevistas, Eiza ha negado rotundamente haber «quitado» el papel de presentadora a Belinda en los premios GQ. La intérprete de «Baby Driver» aseguró que nunca estuvo contemplada para conducir el evento y que su participación se limitaría a otros aspectos.

«Eso no es cierto», afirmó Eiza ante las preguntas de los reporteros. «Yo no estoy conduciendo. Yo no voy a conducir».

La actriz también aprovechó la oportunidad para destacar el talento de Belinda y de otras artistas latinas, expresando su deseo de colaborar con ellas en el futuro.

“Me encantaría trabajar con todas las latinas, es que hay millones: ella [Belinda], Danna, que le está yendo increíble”.