El comediante Jorge Falcón dice que es el momento de “retirarse en plenitud”

El comediante cree que es un buen momento para retirarse “invicto, lleno de amigos y de salud”.

El comediante Jorge Falcón ha anunciado su retiro de los escenarios luego de varios años haciendo reír al público a través de sus gestos y chistes subidos de tono, que presentó en programas como Humor es… Los Comediantes.

“A mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud”, dijo Falcón en entrevista en el programa Haisy Nights (Unicable).

El comediante dijo además que seguirá subiendo programas en YouTube, en TikTok para que “la gente se acuerde que existo y que los quiero”.

“La comedia es algo tan hermoso, y cuando amas lo que haces no lo ves como trabajo”, añadió.

Vea la entrevista realizada al comediante, abajo: