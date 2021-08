El DJ Paul Johnson pierde la batalla contra la Covid-19

Él mismo anunció que había contraído la enfermedad, y enviaba mensajes desde el hospital hasta que su salud empeoró.

El mundo de la música house está de luto por la muerte del DJ Paul Johnson, un gran ícono de la pista de baile, quien falleció a los 50 años por complicaciones relacionadas con Covid-19.

La noticia fue confirmada por la dirección del disc jockey y por quienes gestionan sus canales sociales oficiales. Nacido en 1971, nacido en Chicago, Paul Johnson se dio a conocer internacionalmente a finales de 1999, con el éxito Get get down: escaló las listas de Estados Unidos y Europa y fue un éxito en las discotecas de todo el mundo.

Johnson tuvo un camino de vida muy agotador: había perdido una pierna en 2003 y la otra en 2010 y actuaba sentado en una silla de ruedas. Fue el propio Johnson, el 18 de julio, quien anunció a sus seguidores en las redes sociales que había contraído el Covid-19 y también había publicado algunos videos directamente desde la cama del hospital: “Contraje este puto Covid”, dijo Johnson a los fanáticos. Su estado empeoró progresivamente, hasta su muerte.

El DJ estaba al tanto de su condición y en uno de los últimos clips agradeció a los fans el apoyo: “Los quiero a todos. No me iré sin decírselo”. En 2004, cinco años después del éxito Get get down, lanzó otro eslogan, Follow this beat, que sin embargo no logró el mismo éxito que la canción del 99, ‘Get Get Down’.

Pese a este escenario complicado en su vida, continúo siendo un dj y productor muy activo, pues mantuvo su carrera desde los inicios hasta este 2021.