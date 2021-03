El príncipe Charles lamenta haber hablado con el príncipe Harry

El futuro Rey de Inglaterra lamenta que se hayan filtrado detalles de esa conversación.

El príncipe Charles se arrepiente de volver a conectarse con el príncipe Harry después de que él y Meghan filtraron el progreso de esa conversación a la presentadora de CBS, Gayle King, según reveló Lorraine Kelly.

La escritora escocesa dijo que no puede entender el hecho de que Meghan y Harry hablaron sobre su conversación privada con otras personas.

Hablando con Russell Myers, del diario The Mirror, Lorraine dijo: “Esa era la cosa, se suponía que era privado. Estoy desconcertada de por qué hicieron eso. Y otra afirmación que surgió, como vimos, fue que el Príncipe Charles se negó a atender las llamadas del príncipe Harry. Tal vez ahora esté pensando hacerlo”. ¿Quizás no debería haber atendido esa llamada?” ¡No lo sé!” dijo y agregó: “¡¿Qué está pasando ?!”

Myers respondió diciendo: “No solo tuvimos a la Reina tratando de calmar las aguas la semana pasada, moderarlo un poco, diciendo ‘Vamos a lidiar con eso, pero vamos a hacerlo en casa’ “.

“Ahora, esto no le hará ningún favor a nadie: Harry y Meghan van con Gayle King y potencialmente filtran ese tipo de historias, no le hará ningún bien a las relaciones de nadie. Pero como dijiste, han habido informes de que El príncipe Charles no estaba atendiendo las llamadas de Harry; ahora, tal vez sabemos de qie se trataba, de que Harry estaba pidiendo más dinero”.