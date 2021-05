‘El Rey Grupero’ vuelve a exhibir a Alfredo Adame

Luis Alberto Ordaz ha dado a conocer un audio donde Adame responde de manera “muy grosera” a la actriz Cynthia Klitbo.

Luis Alberto Ordaz, conocido como El Rey Grupero, da a conocer un audio en el que Alfredo Adame responde de manera muy grosera a su ex novia Cynthia Klitbo.

En el programa ‘De Primera Mano’, el youtuber reveló parte de la llamada que la actriz hizo a Adame, en la que le pidió que no la involucrara en los problemas que el actor tiene con su entonces pareja: “Mira Alfredo, con todo el respeto que me mereces, yo entiendo los problemas que tienen tú y mi flaco (Rey grupero), pero no me he metido contigo porque no me interesa, y te voy a pedir que a mí me mantengan al margen”.

Inmediatamente se escucha la voz de Adame quien le respondió: “Con todo respeto, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante tú dijiste que yo tenía una bocota, y eso es decir que soy un hocicón, y que no eras mi amiga. El que se ríe se lleva, pero descuida, ni te pido una disculpa ni nada porque no te lo mereces”.

El Rey Grupero asegura que por culpa a Alfredo Adame se terminó su relación con Cynthia Klitbo.

Recientemente el cazafantasmas Carlos Trejo anunció que se une a Rey Grupero para hacer frente a las amenazas y demandas de Alfredo Adame, con quien también tiene problemas desde hace tiempo.