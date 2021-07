Eleazar Gómez reaparece en las redes tras entrevista en la TV

El actor reaparece en redes con motivo del cumpleaños de su mamá, a quien expresó su amor y agradecimiento.

Eleazar Gómez reaparece en redes con motivo del cumpleaños de su mamá, a quien expresó su amor y agradecimiento.

El actor apareció en las historias de Instagram de su hermana Zoraida Gómez, donde se ven en una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su mamá. En las imágenes se ve al actor con su sobrino en brazos, además de mostrarse también muy amoroso con su mamá.

Recientemente Eleazar dio una entrevista para el programa ‘Hoy’, causando mucha polémica, ya que se criticó a Televisa y a los conductores del programa por haberlo tenido como invitado, ya que se considera que el actor no es un buen ejemplo después de revelarse que su ex novia Stefanie Valenzuela y otras de sus ex parejas, habían sido víctimas de violencia física y psicológica.