Ellen DeGeneres envía un mensaje emotivo al personal de su programa de televisión

Tras las acusaciones de un ambiente de trabajo hostil, DeGeneres dijo que toma medidas para mejorar la cultura de trabajo en el set.

Las denuncias fueron hechas por varios ex miembros del personal en un artículo de BuzzFeed publicado a principios de julio.

El artículo pintó una visión radicalmente diferente de la vida detrás de las cámaras, al ambiente optimista y positivo presentado por DeGeneres en el programa.

El memorándum de DeGeneres y la investigación de la empresa matriz del estudio, siguieron un informe de BuzzFeed News en el que un empleado actual y 10 ex empleados se quejaron de problemas que incluyen el despido después de tomar un permiso médico o de duelo.

Una trabajadora dijo que se fue debido a los comentarios sobre su raza.

La mayoría de las quejas estaban vinculadas a productores ejecutivos y gerentes de alto nivel, dijo BuzzFeed News, pero un ex empleado dijo que DeGeneres necesitaba asumir más responsabilidad por el entorno laboral.

Las personas que hacen las denuncias no han sido identificadas.

Ha habido una investigación interna sobre los reclamos.

Warner Bros Television, que produce The Ellen DeGeneres Show, ha llevado a cabo una investigación interna de quejas que van desde el acoso hasta el racismo entre el personal de producción.

Warner Bros Television dijo en un comunicado que aunque “no todas las acusaciones fueron corroboradas, estamos decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con la gestión diaria del programa”.

Dijo que se estaban implementando varios cambios de personal y otras medidas, pero no dio detalles.

DeGeneres escribió que ella tiene “una profunda compasión” por las personas que son tratadas injustamente o no se les toma en cuenta.

Ella dijo que proviene de alguien que ha sido juzgado por “quien soy”, quien ha detallado el precio que pagó por ser abiertamente gay.

“Como hemos crecido exponencialmente, no he podido mantenerme al tanto de todo y dependo de otros para que hagan su trabajo. Claramente, algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y yo estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder “, dijo en el correo electrónico.

“Ha pasado demasiado tiempo, pero finalmente estamos teniendo conversaciones sobre equidad y justicia”, dijo DeGeneres, y agregó que ella se obligaría a sí misma y a otros a “aprender y crecer”.

“En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que ‘Ellen DeGeneres Show’ sería un lugar de felicidad: nadie alzaría la voz y todos serían tratados con respeto”.

“Obviamente, algo cambió, y me decepciona saberlo”.

DeGeneres, cuyo programa ha ganado docenas de premios en sus 17 años en el aire, también se refirió a las críticas dirigidas a ella personalmente en informes recientes de los medios.

“También estoy aprendiendo que las personas que trabajan conmigo y para mí están hablando en mi nombre y tergiversan quién soy y eso tiene que parar”, dijo.

El mensaje terminó con “Mantente seguro y saludable” y “Amor, Ellen”.

DeGeneres dijo que la pandemia del Covid-19 le impidió entregar sus comentarios en persona a los empleados y por ello el correo electrónico se puso a disposición de los periodistas.