Ellen Pompeo no descarta un episodio sobre el coronavirus en Grey’s Anatomy

La actriz asegura que ha estado pensando en ello, y que el ex presidente Barack Obama ya había predicho una pandemia.

La actriz Ellen Pompeo se ha abierto sobre la posibilidad de un episodio sobre el coronavirus, en el popular programa “Grey’s Anatomy’.

Durante 16 temporadas, Pompeo ha interpretado el papel de la Dra. Meredith Gray en el programa. La pandemia de coronavirus tiene la producción de su drama médico ABC paralizada, sin poder filmar los últimos cuatro episodios de la temporada 16, informa variety.com.

Cuando se le preguntó si habrá un episodio de “Grey’s Anatomy” que trate sobre el coronavirus, Pompeo dijo: “No lo sé. Pero sí he pensado en ello.”

“Obviamente, no queremos ponernos demasiado políticos aquí, pero solo estaba viendo las noticias y vi un clip de Barack Obama en 2014, diciendo que una pandemia era inevitable y que deberíamos estar preparados para ello. Y luego, en 2014, los republicanos no le otorgaron el presupuesto, el acceso para armar lo que él sentía que necesitaba para mantener al pueblo estadounidense a salvo, es cómo lo expresó en sus palabras. Entonces, en 2014, Obama estaba muy consciente de que esto iba a suceder y muy consciente de que necesitábamos estar más preparados de lo que estábamos en ese momento. El hecho de que cinco años después no estamos preparados, es porque algunas personas dejaron caer la pelota con seguridad. Es decepcionante”, agregó.

La actriz ha estado usando su cuenta en Instagram para alentar a los médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia, mientras alienta a las personas a quedarse en casa.