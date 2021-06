Ellen Pompeo opina sobre la larga duración de seriado Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo habla de cómo fue estar como protagonista de la serie durante 17 años: ‘ Definitivamente no es fácil ‘.

Ellen Pompeo se refirió a la carrera de Grey’s Anatomy de 17 años en medio de la creciente censura de la última temporada del programa.

La actriz dijo que es difícil mantener un programa en funcionamiento durante tanto tiempo y lograr que satisfaga a su audiencia.

Un fan tuiteó recientemente que la última temporada de Grey’s Anatomy “es la temporada más innovadora y que cambia vidas”, señaló de manera irónica, y continuó.

“¡Supongo que soy un extraterrestre porque esta temporada fue basura! Amo el programa, pero no esta temporada ”, dijeo.

En respuesta al tweet, Pompeo escribió: “¡Todo bien! Diecisiete temporadas no podemos complacer a todos todo el tiempo … definitivamente no es fácil mantenerlo en marcha y mantenerlo genial … lo entiendo … gracias por revisarlo de todos modos … y gracias por tus comentarios, es importante … te enviamos amor “.

Algunos de los otros fanáticos de Pompeo la defendieron diciendo: “¿Pero por qué alguien dice que no les gustó ? ¡¡Ha estado funcionando literalmente durante dos décadas !! Déjala vivir … hay muchas [palabrotas] que no me gustan … “.