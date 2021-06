Kendall Jenner revela por qué mantuvo en privado su relación con Devin Booker

La modelo contó su estrategia de mantener su relación lejos del reality show familiar, porque a “ella de funciona”.

La supermodelo estadounidense y estrella de reality show Kendall Jenner, se ha sincerado sobre su relación con la estrella de la NBA Devin Booker por primera vez.

Durante el último episodio de Keeping Up with the Kardashians, la modelo de pasarela confirmó por primera vez que sí estaba en una relación con Booker.

“No, en realidad no solo salgo con jugadores de baloncesto, si es que alguien ha investigado alguna vez. No me avergüenza tener un tipo, y también soy una auténtica fanática del baloncesto”, dijo en el programa.

“Él es mi novio”, dijo Jenner mientras sonreía mientras confirmaba oficialmente su romance con el atleta.

Continuó diciendo que decidió mantener su relación con Booker lejos del centro de atención de KUWTK a propósito.

“Siento que siempre ha funcionado mejor para mí de esa manera. Sin ofender a mis hermanas mayores en absoluto, pero creo que Kylie [Jenner] y yo específicamente hemos tenido la oportunidad de ver a nuestras hermanas mayores atravesar matrimonios y relaciones y romper … ups y hacerlo de manera bastante pública. Fue una preferencia personal desde una edad muy temprana “, dijo Jenner.

“Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta … Siento que es un asunto privado y que nadie más puede juzgarlo o saberlo”, agregó.