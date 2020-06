Elon Musk niega trío sexual con Amber Heart y Cara Delevingne

El empresario dijo que no había ninguna verdad en las nuevas especulaciones surgidas en las redes sociales.

Luego de las supuestas acusaciones de que Amber Heard había tenido intimidad con su ex Elon Musk y Cara Delevingne al mismo tiempo, el famoso inventor y empresario ha negado esa situación.

Se había afirmado en un nuevo y explosivo testimonio que Musk y Delevingne habían estado involucrados en una relación secreta a tres en 2016, además que el romance de Heard con Musk comenzó antes de que ella se separara oficialmente de Johnny Depp, quien actualmente la demanda en US$ 50 millones por difamación.

En una declaración a la columna Page Six del diario New York Post, Musk dijo que no había ninguna verdad en las nuevas acusaciones de haber tenido un trio con Cara y Amber, supuestamente en el ático de Depp en el centro de Los Angeles a finales de 2016 después de que Heard se separó de la estrella de Piratas del Caribe.

Las afirmaciones se hicieron en una nueva declaración de Josh Drew, un amigo y exvecino de Heard y Depp.

El cofundador de PayPal, Tesla Motors y SpaceX, aseguró: “Cara y yo somos amigos, pero nunca hemos sido íntimos. Ella confirmaría esto”, escribió Musk. “Además, deseo confirmar nuevamente que Amber y yo solo comenzamos a salir aproximadamente un mes después de la presentación de su divorcio. ¡Creo que nunca estuve cerca de Amber durante su matrimonio!”, señaló.

Elon Musk luego comentó sobre la demanda de Depp contra Amber: “Con respecto a esta demanda, recomendaría que todos los involucrados entierren el hacha y sigan adelante. La vida es demasiado corta para una negatividad tan prolongada. ¡Nadie va a decir, después de que todo haya terminado, que desearían que la batalla en la corte hubiera durado más!”.