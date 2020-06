Khloe Kardashian responde a críticas de trolls por cumpleaños de sus sobrinos

A la estrella de TV no le gustó que dijeran que no había felicitado a los niños por su pelea con Kourtney Kardashian.

Khloe Kardashian respondió a los trolls que la acusaron de ‘ignorar’ el cumpleaños de sus sobrinos Mason y Reign en medio de su supuesta pelea con su hermana Kourtney Kardashian. Algunos seguidores esperaban que Khloe felicitara a los niños en las redes sociales, pero ella no lo hizo y esto provocó especulaciones.

Los hijos de Kourtney con Scott Disick, Mason y Reign, cumplen años el mismo día, y la orgullosa mamá compartió publicaciones alabando a los niños, que respectivamente cumplieron 10 y cinco años.

Su padre, Scott Disick, también hizo sus propios mensajes, así como otros miembros de la famosa familia.

Pero Khloe decidió no hacerlo a través de las redes sociales. Y no tardó mucho en responder a las criticas, diciendo que en su opinión ‘es extraño que la gente se molestara por la falta de su post de felicitación’.

Ella escribió a sus 27 millones de seguidores en Twitter: “Siempre me ha parecido extraño que la gente se preocupe por las publicaciones en redes sociales sobre cumpleaños. Pienso así: las personas hacen lo que quieren. Personalmente, no publico sobre los cumpleaños de mis sobrinos y sobrinas porque ellos no están en las redes sociales”, advirtió.