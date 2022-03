Elton John afirma que su s3xualidad le impidió adoptar a un niño ucraniano

En el podcast de Dua Lipa ‘At Your Service’, el cantante explica que después de lo ocurrido decidió tener hijos…

Elton John le reveló a Dua Lipa en su aparición en el podcast “At Your Service” que una vez le impidieron adoptar a un niño huérfano ucraniano debido a su sexualidad. Él y su esposo, David Furnish, intentaron adoptar a un niño de un orfanato que visitaron, antes de tener sus propios hijos, pero en ese momento les dijeron que no podían porque eran homosexuales.

“Estuve cargando a este niño pequeño durante horas. Tuvimos una conferencia de prensa al final y dijeron: ‘Parece que le tienes mucho cariño a este niño pequeño. ¿Considerarías adoptarlo?’ y dije ‘¡Me encantaría!'”, dijo el cantante de 75 años, y agregó que al final no les permitieron adoptar al niño.

“Debido a que era gay, no se me permitió de todos modos. Después de que eso sucedió, David dijo: ‘Bueno, ¿cómo te sientes acerca de tener hijos?’ Siempre dije que no, pero este niño me estaba diciendo algo… así que decidimos tener hijos, por este niño en Ucrania”.