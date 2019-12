Emilia Clarke dice que su madre no la deja emborracharse en las fiestas navideñas

La actriz dice que su madre no le permite beber, pero sus celebraciones con amigos “son distintas”.

La actriz Emilia Clarke dice que su madre no le permite tomar alcohol durante las celebraciones navideñas.

Sin embargo, la actriz de 33 años confiesa que la fiesta con amigos es diferente.

“Celebramos todos los años en casa en Londres. También me reuniré con mis amigos en Navidad y nos emborracharemos juntos “, dijo a la revista Heat de Gran Bretaña.

“Pero ese es un tipo diferente de celebración, eso no sucede con la familia. Mi madre nunca lo permitiría ”, agregó Clarke.

A la estrella de “Juego de tronos” también le encantan las compras navideñas, y admitió que tiene la costumbre de “comprar siempre demasiado”.

Ella particularmente ama comprar regalos, agregó.

“Me encanta comprar regalos y si no siempre puedo hacerlo en persona, ordenaré en línea. Me encanta dar; aunque creo que es un poco egoísta, porque me siento muy bien de dar regalos “, dijo Emilia.