Emiliano Aguilar revela que no habla con su papá Pepe Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar rompe el silencio sobre su distanciamiento de su familia…

En una reciente entrevista para el podcast de Gusgri, Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante Pepe Aguilar, compartió detalles íntimos sobre su vida personal y profesional. El intérprete de música urbana abordó diversos temas, entre los que destacan su relación familiar, los desafíos de llevar el apellido Aguilar y las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Aguilar describió su vínculo con su padre como distante, a pesar de no existir un distanciamiento total. Reveló que no se ven con frecuencia y que su progenitor no conoce a su hija. A pesar de estas diferencias, Emiliano afirmó que no guarda rencor hacia Pepe y que desea criar a su hija de manera distinta.

Como el único miembro de la familia Aguilar que ha incursionado en el género urbano, Emiliano ha enfrentado críticas por supuestamente aprovecharse del apellido familiar. Ante estas acusaciones, el joven cantante aseguró que todos los miembros de la familia se benefician de su apellido y que él simplemente está siguiendo su propio camino en la música.

«Si a esas vamos, entonces mi papá se aprovecha de su apellido, mi hermana se aprovecha de su apellido, mi hermano, todos se aprovechan de su apellido», dijo.

¿Emiliano Aguilar no habla con su familia?

Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue la confesión de Emiliano sobre su distanciamiento de su familia. El cantante reveló que lleva más de dos años sin comunicarse con su padre ni con sus hermanos, atribuyendo esta situación a diferencias en sus formas de pensar.

«No he hablado con nadie. Ya tengo rato… Tengo como unos dos años que no hablo directamente con mi papá. Es la primera vez que lo digo», confesó.

Sobre Pepe Aguilar, Emiliano explicó: «No es una mala persona. Tenemos nuestras diferencias. No pensamos igual. Muchas personas dicen que somos muy parecidos. No es que no nos llevemos bien. Yo a mi papá lo quiero mucho, pero no coincidimos en muchas cosas».