Emily Blunt quedó “atónita” al ver la respuesta del público a A Quiet Place”

Blunt protagonizó la película de misterio, junto a su esposo John Krasinski, quien también dirigió la película.

La actriz Emily Blunt quedó “atónita” al ver la respuesta del público a su éxito de terror de 2018, “A Quiet Place”.

Blunt protagonizó junto a su esposo John Krasinski, quien también dirigió la película. No solo se sorprendió por lo popular que resultó ser la película, sino también por la conversación que generó sobre las teorías que rodean temas más profundos.

Ella dijo: “Estaba atónita. No solo por cuántas personas fueron a verlo y luego les dijeron a sus amigos que lo vieran, y luego tuvo esta vida meteórica que yo no esperaba. Pero también los temas metafóricos muy profundos que la gente sacó de él, algunos de los cuales estaban destinados y otros no. Lo encontraron realmente envolvente y emocionante ”.

Ahora la pareja está lista con una secuela de la película, aunque inicialmente se resistieron a la idea.

“Escribí el primero para que fuera una cosa, y luego, cuando funcionó bien y el estudio dijo:”Haremos una secuela”, pensé,”Genial. Ve a buscar a alguien más. Será genial. Disfrútalo”, dijo Krasinski.

Blunt agregó a la revista Total Film: “Sabíamos que el estudio probablemente haría una secuela, con o sin nosotros”.