Emma Stone extraña el cigarrillo de Cruella

La actriz extraña el icónico cigarrillo de su personaje de la nueva película de Disney, Cruella.

Emma Stone compartió lo que se estaba mal acostumbando cuando filmaba la nueva película de acción en vivo de Disney, Cruella.

Hablando con The New York Times, la ganadora del Oscar compartió que era “difícil no tener” el icónico cigarrillo de Cruella en la mano cuando filmaba la película.

“Eso no está permitido en 2021”, dijo sobre la película de Disney.

“No se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney”.

Si bien ella “estaba tan emocionada de tener esa columna de humo verde allí”, dijo que no quería promover el tabaquismo.

“No quiero promover el tabaquismo, pero tampoco estoy tratando de promover el desollado de los cachorros”, bromeó.