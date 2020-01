Emma Thompson considera tener “mucha suerte” de seguir con vida

La actriz y creadora agradece seguir con vida a sus 60 años y mantener una existencia saludable.

Emma Thompson reflexiona acerca de la vida, y agradece que a sus 60 años siga teniendo una existencia saludable, pues seres queridos ya murieron y lamenta su prematura ausencia.

La actriz en conversación con la revista OK! Comentó: “Creo que soy extremadamente afortunada de estar con vida, porque mi padre murió cuando solo tenía 53 años, y eso se debió a la pobreza, el tabaco y una mala dieta. En tiempos recientes he perdido muy buenos amigos demasiado pronto, como Alan Rickman y mi cuñada Clare Wise. Eso me hace pensar que quizá no que quede mucho más tiempo. Nunca se sabe ¿verdad?”.

La galardonada actriz británica dice estar ya mentalizándose a que la vida tiene fin, y que la muerte es lo más seguro que tenemos: “No quiero ser inmortal, y además creo que es muy importante que vayamos teniendo en cuenta que irremediablemente vamos a morir, para ello es imprescindible hablar del tema”.

Emma Thompson concluyó: “¿Por qué nos asusta tanto hablar de ello? Tengo 60 años y pienso que hablar de la muerte no es incompatible con aportar energía positiva al mundo”.