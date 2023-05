Emma Watson termina relación sentimental con heredero británico

La actriz de ‘Harry Potter’ está soltera otra vez, según los medios…

Emma Watson vuelve a estar soltera. La actriz terminó su relación con su novio Brandon Green y la prensa inglesa comenta que la separación ocurrió hace ya algún tiempo.

Los dos habían estado juntos durante casi dos años.

La estrella de «Harry Potter» se relacionó por primera vez con Brandon, de 29 años, hijo del magnate de la moda y multimillonario británico Sir Philip Green, en el verano de 2022, cuando se les vio tomados de la mano mientras estaban de vacaciones en Italia.

Las fuentes confirmaron la separación al Daily Mail y dijeron que se separaron «algún tiempo después de Navidad luego de un romance ‘serio’ que duró unos 18 meses».

A pesar de la noticia de que Emma está soltera, la prensa británica afirma que ella podría haberse reconciliado con uno de sus ex novios del pasado. En marzo ella fue vista con su ex Brendan Wallace mientras asistían a un concierto de Taylor Swift en Las Vegas. No está claro si volvieron a estar juntos o solo son amigos.