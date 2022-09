Encuentra tu propio estilo para tu blog de viajes: consejos y trucos

Como comenzar tu propio blog de viajes y diferenciarte de los demás…

¿Eres un viajero o viajera incansable y quieres comenzar con un blog de viajes? ¿Tienes ya uno, pero no termina de convencerte? En este artículo vamos a hacer un repaso por algunos trucos que te ayudarán a diferenciarte del resto y que harán de tu blog algo único y personal.

Una buena idea para empezar poner música a una foto , y poner esa marca de agua en todas las fotos que subas, así en el momento que estas se compartan todo el mundo sabrá de quién son. Esta no es la única idea, tenemos más para ti.

No te olvides de las redes sociales

A la hora de crear un blog de viajes recuerda que no solo debes centrarte en él. Hacer publicidad es esencial, comentarlo con vecinos, amigos y conocidos ayuda, pero sobre todo publicitar los posts en las redes sociales.

Es preferible tener menos redes sociales, pero tenerlas al día, que muchas, pero publicar cada cinco meses. Instagram y Facebook no deben faltar, pero YouTube, Pinterest o Twitter también pueden ser de ayuda. Gran parte del tráfico que llegue a tu blog va a venir de las redes sociales, no lo olvides.

Viaja

Aunque parezca algo muy obvio, hace falta recordarlo. No es necesario que des la vuelta al mundo, pero sí que tengas claro qué mejor no dar consejos sobre Londres, por ejemplo, si nunca has estado allí. No tienes por qué estar siempre subiendo contenido sobre exóticos países y ciudades cosmopolitas. Puedes hablar de tu pueblo, de tu región, de una provincia que hayas visitado recientemente etc.

Evita la cursilería

Muchas de las personas que lleguen a tu blog van a ir buscando lecturas prácticas. No están buscando leer la Odisea en su móvil. Por eso intenta enfocar tu forma de redactar a este tipo de personas. Está bien que seas creativo, por supuesto, es más, debes serlo, pero no dejes de lado la información clara y concisa y los datos.

Busca contenido de calidad y aplícalo, crea el blog que te gustaría leer antes de ir a un lugar nuevo. Piensa que habrá gente que te lea antes de un viaje, mientras lo estén preparando, pero otros muchos, cuando ya estén en el destino y busquen algo de información adicional.

No te obsesiones con el SEO

El SEO es importante, pero sobre todo lo es tu contenido. De nada sirve que un lector llegue a tu blog y nunca vuelva, lo ideal es conseguir lectores fieles. Para eso no solo debes optimizar tu contenido con palabras clave y con textos de distintas magnitudes, sino sobre todo debes hacer que tus posts brillen por sí solos.

Hay miles de artículos sobre los mejores lugares de Nueva York o los restaurantes más baratos de París , pero qué cuentes y sobre todo, cómo lo cuentes, marcarán la diferencia.

Busca nuevas localizaciones

Que sí, que la Torre Eiffel es espectacular y las fotos salen perfectas. Pero de esas hay mil, haz trabajo de campo antes de visitar una ciudad y busca nuevas localizaciones más desconocidas para el gran público.

Por ejemplo, en París prueba a hacerte una foto tomando un típico desayuno francés en el Quartier Latin. La foto puede quedar muy bonita y además darás nuevas ideas a los futuros visitantes de la ciudad que visiten tu blog.

No olvides la importancia de ser diferente, recuerda que no solo tienes competencia a los miles de blogs que hay en internet. También los youtubers, los instagramers y todos los artículos que ya han aparecido en distintas webs.

Presta también atención a tus outfits e intenta posar con distintos looks en cada viaje, ten en cuenta que no son fotos que vas a enviar a tu familia, son fotos que vas a utilizar para un fin profesional. Sea o no tu intención monitorizar el blog, debes cuidar su contenido y la forma de presentarlo.

Sé constante

La mayoría de los blogs no sobreviven al año, suelen tener pocas visitas al principio y requieren de dedicación. Por eso, no te desanimes a la primera de cambio y sigue escribiendo. Piensa que todo requiere tiempo y con la cantidad de información que hay en internet no es fácil.

Crea un lugar que sea importante para ti, un diario personal donde poder entrar cada vez que lo necesites, recurrir a él para tener ordenado tus viajes y tus experiencias. Escribe sobre lo que quieras, no sientas presión y hazlo siempre con ganas, verás que así es más fácil mantenerlo.

Conclusión

El momento más duro siempre es tomar la decisión, pero una vez que se ha tomado, todo es más fácil, verás que con el tiempo comenzarás a ver frutos. No te pongas barreras muy altas, intenta que cada pequeño logro te llene de satisfacción, y sobre todo disfruta, porque, como se suele decir “Aquí, hemos venido a jugar”.