Érika Buenfil estará en las mañanitas a la Virgen en TV Azteca

La actriz e influencer dice que “no pertenece a nadie”, en clara referencia a Televisa.

Erika Buenfil estará presente en las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, y como novedad integrará el equipo de TV Azteca que acudirá para realizar este programa especial.

Erika inició y consolidó su carrera como actriz en Televisa, pero como con muchos otros actores, la empresa dio por finalizado el contrato de exclusividad que tenía con ella desde hacía muchos años, por lo que actualmente puede participar en todos los proyectos que desee.

“Yo soy libre, no abandono nada ni pertenezco a nadie. Soy agente libre, no pertenezco a ninguna empresa. He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes, y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabajo para mí ahí estaré. Gracias a Dios, por todos lados puedo estar”, expresó la actriz en Twitter.