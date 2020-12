Ashley Tisdale planea volver al trabajo tan pronto dar a luz

La actriz embarazada de su primer hijo, no planea tomarse varios meses antes de volver a los foros una vez que su hijo nazca.

Ashley Tisdale, embarazada de su primer hijo, reveló que no planea tomar una licencia de maternidad extendida después de dar a luz, porque quiere volver a trabajar pronto.

La exestrella de “High School Musical” está esperando una niña con su esposo Christopher French, pero por el momento, no espera posponer su carrera por mucho tiempo cuando llegue el bebé.

“Dicen que las dos primeras semanas son la semana del infierno … Estoy segura de que me tomaré un mes de descanso, pero soy el tipo de persona que hace varias tareas al mismo tiempo. Amo trabajar y creo que estoy muy presente como persona … No me veo tomando mucho tiempo de descanso. Tengo mucho que hacer. Realmente me encanta tener las manos ocupadas “, explicó en una entrevista con la revista US Weekly.

Y la actriz y cantante ya está haciendo planes para conciliar la maternidad con sus compromisos laborales, incluyendo las grabaciones del nuevo reality show estadounidense “The Masked Dancer”, en el que se desempeña como jueza.

Ashley anunció su embarazo en septiembre. Ella y French están casados desde 2014.