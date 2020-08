Érika Buenfil “nunca perdonará” a Pepillo Origel por llamar a su hijo “el Zedillito”

La actriz afirma que eso es una gran ofensa para el chico, pues su apellido es Buenfil, y eso de llamarlo ‘Zedillito’ es una burla.

Erika Buenfil dice que ella creía que Pepillo Origel era su amigo, y asegura que nunca le perdonará el haber ofendido a su hijo llamándolo ‘el Zedillito’.

La actriz participó en el programa de Fernanda Familiar en su canal de YouTube ‘Fernanda Talks Home’, en el que Erika, refiriéndose a Origel y a Marta Figueroa, dijo que no permitirá que se metan con su hijo Nicolás, pues el llamarlo ‘zedillito’ es una gran ofensa para el chico, pues su apellido es Buenfil, y eso de llamarlo ‘zedillito’ es una burla.

“Eso fue lo que a mí me dolió, porque a mí me ha costado un chin$& sacar adelante a esa criatura, y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada que perdonar”, dijo la actriz con lágrimas en los ojos.

En cuanto a las críticas de estos dos periodistas por sus videos en Tik Tok, dijo no preocuparle, porque si a ellos no les gustan, tiene más de 8 millones de seguidores que les encantan todos los videos que sube a esta popular aplicación.