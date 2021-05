Esposa de César Bono asegura que aunque lo respeta ‘ya no lo ama’

Patricia Castro, esposa del actor, dijo que lo dicho por Bono “ya le hizo daño” y que “ya no hay vuelta atrás”.

César Bono declaró hace unos días que se separaba de su esposa, Patricia, ya que “no pudieron superar sus problemas”, surgiendo violencia verbal en la etapa final de su relación.

No obstante que el actor recapacitó y se retractó días después, para Patricia las primeras declaraciones de su ex fueron contundentes y “no hay vuelta atrás”.

La mujer declaró al programa De Primera Mano: “Estaba muy preocupada, porque de hecho sí se hizo un daño, y el daño está hecho. César comentó que había habido violencia y también comentó que él no habla de nosotros, de la situación, y que a nadie le interesa lo que diga o haga Patricia Castro”.

“Yo llevo muchos años de llevar una vida privada, y me dediqué completamente al hogar, me dediqué a mis hijos que son lo que más amo en la vida. Dejé mi carrera con muchísimo gusto y a dedicarme a las hijas de César, a mi hija y a mis dos hijos”, añadió.

También dijo que siempre cuidó a César, por lo que no entiende que es lo que pasó para dar esas declaraciones: “Yo sería incapaz de hacerle daño, no a César, sobre todo en su situación, entonces, sí alguien lo ha cuidado, si alguien lo ha amado, si alguien lo llevó a sus terapias y todas esas cosas, esa era yo, entonces no entiendo qué lo llevó a comentar eso”.

La mujer concluyó diciendo que aunque respeta a César, ya no lo ama: “Nos llevamos bien, pero ya había desamor. Ya no lo amo”.