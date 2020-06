Esto es lo que lleva gastado Kylie Jenner en lo que va del año

Aunque según Forbes ya no es multimillonaria, la socialité lleva gastados en lo que va del año US$130 millones.

Kylie Jenner, sigue siendo lo suficientemente rica como para gastar más de US$ 130 millones en lo que va del año calendario.

Cuando Forbes la despojó de su título multimillonaria, no siginificaba que ella siguiera siendo muy rica.

El Daily Mail dice que a pesar de que Kylie es el objetivo de una investigación de Forbes , todavía está gastando mucho dinero.

Forbes recientemente le quitó el estatus de multimillonario a Kylie después de exponer una “red de mentiras” sobre sus finanzas. Aparentemente, Kylie y Kris Jenner exageraron su fortuna en un esfuerzo por ganar titulares. Pero aún se estima que Kylie vale US$ 900 millones, y eso le dio credenciales para gastar lo que lleva en el año.

Según los informes, Kylie Jenner gastó entre US$ 50 y US$ 70 millones comprando un Global Express Jet, que cuesta US$ 5 millones al año para mantener. Más allá de eso, el interior del avión fue supuestamente personalizado para que coincida con “el tema del cumpleaños de su hija Stormi”.

Kylie también gastó US$ 36.5 millones en una mansión de 15,000 pies cuadrados (1,400 metros cuadrados) en Holmby Hills, completo, con siete habitaciones. Y gastó US$ 15 millones comprando un terreno vacante junto a su mansión actual de US$ 12 millones de Hidden Hills. Según los informes, contrató al arquitecto de Tom Brady, Richard Landry, para construir una propiedad en el terreno. También compró más terrenos en La Quinta, cerca de Palm Springs, por US$ 3.25 millones y tiene planes de construir algo allí también.

También supuestamente donó US$ 2 millones en total para el alivio del coronavirus y los incendios forestales de Australia.