Estrella de Harry Potter sufrió abuso por parte de su entrenador de tenis

La estrella de Harry Potter, Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la saga de películas, revela que fue abusada por su entrenador de tenis a la edad de 14 años.

La mujer de 33 años hizo la impactante revelación en su nuevo podcast, ‘We Can’t Talk About That Right Now’, en una conversación con su hermana Bebe.

Hablando con franqueza sobre sus años de adolescencia y quién “la pasó peor”, Jessie dijo: “Vamos, a mi me violaron. Tengo la carta de triunfo”.

Jessie dijo: “Para ser justos, el acné y los aparatos de ortodoncia son malos, pero creo que la violación a los 14 años es bastante mala. Por tu entrenador de tenis, en quien confiaba, una posición de poder”.

Ella continuó: “Estaba en forma y era muy capaz con una pelota de tenis. Pero todavía se aprovecharon de mí y él fue enviado a la cárcel, así que está bien”.

“Mi violación significó que tuve una adolescencia completamente diferente a la tuya, y hasta principios de los veinte, porque en retrospectiva todavía me estaba recuperando y mi viaje sexual fue por un camino completamente anormal, diferente al tuyo”.

“Creo que todavía hay consecuencias de ese período de tiempo de las que solo me doy cuenta 18 años después, y de hecho, cuanto más tiempo tengo lejos de eso, esto va a sonar horrible, pero me siento bastante afortunada de que eso no me destruyó”.

Jessie Cave en la actualidad

“Creo que es algo de lo que la gente no habla lo suficiente con el abuso y el trauma sexual”.

Jessie está embarazada de su tercer hijo.

Comparte a su hijo Donnie, de cinco y su hija de tres años, Margot, con su pareja Alfie Brown.