Estrella de Monty Python, Terry Jones, ha muerto

El comediante, que luchó durante más de tres años contra la demencia, murió a la edad de 77 años.

La estrella de Monty Python, Terry Jones, murió a la edad de 77 años.

Jones, que había estado luchando contra la demencia, falleció el martes por la noche (21 de enero), dijo su agente a la BBC.

El comediante, cineasta y escritor saltó a la fama como miembro de la querida compañía de comedia británica en la década de 1960, dirigiendo las películas del grupo Life of Brian y The Meaning of Life, y codirigiendo su película debut de 1975 Monty Python y el Santo Grial.

“Estamos profundamente tristes de tener que anunciar el fallecimiento del querido esposo y padre, Terry Jones”, dice una declaración de su familia.

“Terry falleció la noche del 21 de enero de 2020 a la edad de 77 años con su esposa Anna Soderstrom a su lado después de una batalla larga, extremadamente valiente pero siempre de buen humor con una forma rara de demencia”.

“Su trabajo con Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión, poemas y otros trabajos vivirán para siempre, un legado apropiado para un verdadero polímato”.

Le sobreviven su esposa Anna Soderstrom, su ex esposa Alison Telfer y sus tres hijos.